◇セ・リーグ阪神1―6DeNA（2025年9月10日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼スタメンを大幅変更選手の疲労も取りながらなので、非常に（オーダーが）いびつに見えるかもしれないけど、それをしながら向かうところがあるので。今は勝負をしているんですけど、自分たちが目指すところはその向こう側なので。そこに向けてチームを一回、洗濯してですね。それからまた強いチームに仕上げていきたい。▼攻撃的2番梅野は