SNIDEL BEAUTYから、遊び心とツヤを両立させた新作「リップ グレイズ」9色が登場♡ガラスのような光沢で縦ジワをカバーし、透け感のある発色で唇を自分色に彩ります。阪急うめだ本店・ルミネ新宿2店・ルミネ有楽町店では先行発売、10月3日(金)からは全国の店舗および公式オンラインストアで購入可能。手軽に塗れて、忙しい毎日もチャーミングに演出できるマストアイテムです。 ツヤと透け感で叶える自分色リップ