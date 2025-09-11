プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏肉のパリパリ焼き レモンバターソース」 「二色お浸し」 「ニンジンと塩昆布きんぴら」 の全3品。 定番メニューがホッとする。シンプルな献立。【主菜】鶏肉のパリパリ焼き レモンバターソース 鶏肉をカリッと！ひと手間加えてシンプルに焼きました。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：467Kcal レシピ制作：管理栄養士、調理師岡本