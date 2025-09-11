フランスのマクロン大統領は、辞任したバイル首相の後任に自身の側近であるルコルニュ国防相を指名し、新首相に就任しました。野党からは早くも反発の声があがっています。フランスのマクロン大統領は、新たな首相に39歳のルコルニュ国防相を指名し、10日、就任しました。フランスでは、前のバイル首相が財政赤字が深刻化しているとして「緊縮予算案」を提示しましたが、極右政党などが反発、8日に行われた内閣の信任投票では野党