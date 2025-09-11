気象台は、午前1時5分に、洪水警報を中津川市、恵那市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を恵那市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岐阜県・中津川市、恵那市に発表 11日01:05時点美濃地方では、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中津川市□洪水警報【発表】11日明け方にかけて警戒■恵那市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日明け方にか