タレントのデヴィ夫人（８５）が１０日、都内で行われた「第１１回エンディング産業展『デヴィ・スカルノ生前葬イベント』」に神田うの、はるな愛とともに出席した。デヴィ夫人はこの日のために作られた特製の棺桶に入って登場。親交の深い神田、はるなが弔辞を読み感謝と愛を伝えた。２人の言葉に感激した様子のデヴィ夫人は「人間は一つだけ自分で選べないものがあります。それは自分の名前です。そして１つだけ見られ