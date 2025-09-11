国際サッカー連盟（FIFA）は10日、大陸連盟クラブ王者が争う「インターコンチネンタル・カップ」の一部日程と会場を発表し、14日の1回戦は、アフリカ代表のピラミッズ（エジプト）がホームでオセアニア代表のオークランド・シティー（ニュージーランド）と対戦する。23日にはアジア代表のアルアハリ（サウジアラビア）がホームで1回戦の勝者とぶつかる。欧州王者のパリ・サンジェルマン（フランス）が待ち受ける決勝は12月17日