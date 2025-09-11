NATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長は、加盟国のポーランドの領空にロシア軍の無人機が侵入したことについて「意図的であるか否かにかかわらず、極めて無謀で危険だ」と非難しました。ルッテ事務総長は10日、記者会見を開き、「9日の夜、ロシアから多数の無人機がポーランド領空を侵犯した」と指摘したうえで、ポーランドやオランダの戦闘機、ポーランドにあるドイツの防空システム「パトリオット」などを動員し、「NATO同盟