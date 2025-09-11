米俳優レオナルド・ディカプリオ主演の映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」（ポール・トーマス・アンダーソン監督、日本公開１０月３日）のワールドプレミアが８日（日本時間９日）、米ロサンゼルスで行われ、キャストらが勢ぞろいした。カンヌ（２００２年「パンチドランク・ラブ」）、ベネチア（１２年「ザ・マスター」）、ベルリン（０８年「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」）の世界３大映画祭の全てで監督賞を受賞し