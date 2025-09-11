米国発のトータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」から、待望のiPhone17／iPhone17 Pro対応ケースと、ブランド初となるApple Watch用バンドが登場します。象徴的なダブルリブデザインを継承しながら、衝撃に強い構造やワイヤレス充電対応など実用性も兼備。さらに新色スティールブルーを含む3色展開で、9月10日から予約受付を開始。9月中旬以降、全国直営店と公式オ