中国の董軍国防相がアメリカのヘグセス国防長官とオンラインで会談し、意思疎通を続ける必要があるとする考えを伝えました。2人が会談するのは今回が初めてです。中国国営の新華社通信は9日、中国の董軍国防相とアメリカのヘグセス国防長官がオンラインで会談したと報じました。今年1月に第2次トランプ政権が発足して以降、2人が会談するのは初めてです。会談で董軍国防相は「開放的な姿勢を維持し安定的な関係をつくるべきだ」と