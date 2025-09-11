北朝鮮の美術作品を集めた展覧会がロシアの首都・モスクワで開かれ、北朝鮮兵士が参加したウクライナ前線での戦闘を描いた作品も展示されています。モスクワの美術館で9日、「偉大なる民族の国」と題した北朝鮮の美術展が始まりました。作品は北朝鮮の作家約150人が手がけたもので、油絵や水彩画、陶磁器など100点以上の作品が展示されています。美術館は「北朝鮮による初めての大規模な展覧会」だとしています。作品には、北朝鮮