高温の車に犬を置き去りにしたとして飼い主の男性が書類送検されました。 【写真を見る】真夏の車内にペットを放置飼い主の５０代男性を書類送検 書類送検されたのは岐阜県養老町の、無職の50代の男性で、ことし7月20日、大垣市のショッピングモールの駐車場に止めた車の中に、ダックスフント1匹をおよそ4時間放置した、動物愛護法違反の疑いがもたれています。 また男性は、飼い犬3匹に狂犬病の予防接種をしなかった疑