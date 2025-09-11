【ワシントン＝向井ゆう子、北京＝東慶一郎】米国のヘグセス国防長官と中国の董軍（ドンジュン）国防相が９日、ビデオ会議方式で会談した。ルビオ米国務長官も１０日、中国の王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）と電話会談し、意思疎通の重要性を確認した。両国は秋の首脳会談開催を模索しており、閣僚会談で地ならしを図っているものとみられる。第２次トランプ政権の発足以降、米中国防相による対話は初めてとなる。米国