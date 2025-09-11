IAEA＝国際原子力機関の理事会が開かれ、グロッシ事務局長はイランの核施設への査察の再開に向け、「実践的な方法についてイラン側と合意した」と明らかにしました。IAEAグロッシ事務局長「イランにおける査察活動に関する実践的な方法について、イランと合意しました。正しい方向への重要な一歩となりました」IAEAのグロッシ事務局長は、9日にエジプトのカイロでイランのアラグチ外相と会談し、核施設への査察の再開について実