飯塚オート九スポ杯「エキサイティングマッチ」は１０日、優勝戦が行われ、篠原睦（４８＝飯塚）が今年７回目、通算では節目となる５０回目の優勝を飾った。１回目のスタートで伊藤信夫がＦ。仕切り直しとなった２回目は枠番通りの隊列で１コーナーへ。最後方からのレースとなった篠原だが１周目に同ハンの浦田信輔、伊藤をかわすと進撃開始。４周３コーナーで逃げる村瀬月乃丞のインに切り込んで６人抜きを達成。残る周回は後