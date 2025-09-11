きょうの為替市場はドル買いが一服する中、ユーロドルもユーロ円も買いが優勢。ただ、小幅な値動きに変化はなく、ユーロドルは１．１７ドル台前半、ユーロ円は１７２円台後半での推移となっている。ユーロ円の２１日線は本日１７２．３０円付近に来ているが、その水準はしっかりと堅持しており、年初来の高値圏を維持している。 明日はＥＣＢ理事会が予定されており、据え置きが確実視されて