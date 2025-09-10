将棋の藤井聡太七冠が、王位戦第6局に勝ってタイトルを防衛。6連覇を達成しました。 【写真を見る】藤井聡太七冠王位タイトル防衛６連覇達成 王位戦七番勝負は、藤井七冠の3連勝のあと、挑戦者・永瀬拓矢九段が2連勝。第6局2日目のきょうは、激しい攻防の末、藤井七冠が151手で勝利し、4勝2敗で6連覇を決めました。 第6局は、竜巻被害で静岡県牧之原市から東京に会場が変更されました。藤井七冠「被災した方にお見舞い申し