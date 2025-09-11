気象台は、午前0時20分に、洪水警報を倉敷市に発表しました。 【写真を見る】【洪水警報】岡山県・倉敷市に発表 11日00:20時点 南部では、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■倉敷市□洪水警報【発表】11日明け方にかけて警戒 