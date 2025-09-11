デモ隊に放火され炎上するネパールの大統領邸宅＝9日、カトマンズ（AP＝共同）【ニューデリー共同】ネパールで9日、交流サイト（SNS）使用禁止措置を取った政府に抗議する若者中心のデモの一部参加者が暴徒化し、議会や最高裁など首都カトマンズ中枢への放火が相次いだ。各地のデモで計30人が死亡し、閣僚への暴行もあった。オリ首相は辞任した。軍は10日、治安維持のため兵士を各所に配置し、暴動は収束に向かった。軍トップ