巨人４―３広島（セ・リーグ＝１０日）――巨人が逆転勝ちで４連勝、３カード連続の勝ち越しも決めた。四回に岸田の２ランで追いつき、八回に代打・坂本の犠飛で勝ち越した。広島は好機を生かせず６連敗。◇中日６―３ヤクルト（セ・リーグ＝１０日）――中日が連敗を３で止めた。岡林が二回に先制２ラン、四回にも２点打を放った。金丸が２勝目を挙げ、松山が４０セーブ目。ヤクルトはランバートが精彩を欠いた。◇ＤｅＮＡ