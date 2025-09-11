埼玉県の特別養護老人ホームで入所者の男性に暴行を加え死亡させたとして逮捕された元職員の男が、事件後に「介護事故」に関するサイトを閲覧していたことが分かりました。山中茂容疑者（48）は4月、埼玉・宮代町の特別養護老人ホームで入所者の岡崎義和さん（80）の胸ぐらをつかみ、顔面をベッドの柵にぶつける暴行を加え、その後死亡させた疑いで10日朝に送検されました。その後の取材で、山中容疑者が事件後に「介護事故」や「