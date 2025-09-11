ポーランド軍は10日、領空侵犯したロシア軍の複数の無人機を撃墜したと発表しました。撃墜された無人機の中には住宅に落下したものもあったということです。ポーランドがロシアの無人機を撃墜するのは初めてで、ロシアによる侵略行為だと批判しています。ウクライナを支援するヨーロッパ各国とロシアの緊張がさらに高まることになります。