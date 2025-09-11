巨人は１０日の広島戦（東京ドーム）に４―３で勝利。代打で途中出場した坂本勇人内野手（３６）が決勝犠飛を放った。３―３の８回に一死満塁のチャンスを迎えると代打・坂本がＧ党の大歓声を浴びながら打席に立った。直球５つでカウント２―２と追い込まれながらも、６球目の低めのチェンジアップにうまく反応。左飛とすると、三走・増田大が快足を飛ばして本塁に生還し、決勝点をもぎ取った。坂本は「どこかでチェンジアップ