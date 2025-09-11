劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓。（西安＝新華社配信）【新華社西安9月10日】中国陝西省考古研究院はこのほど、同省渭南市澄城（ちょうじょう）県の劉家窪（りゅうかわ）芮（ぜい）国遺跡で春秋時代の高位者墓を発掘したと発表した。被葬者は芮国の君主夫人とみられる。遺跡は澄城県王荘鎮劉家窪村の西1.5キロに位置し、2016年に墓が盗掘されたことで存在が明らかになった。その後、陝西省考古研究院や渭南市博