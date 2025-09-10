大手4社のビールの8月の販売数量は2024年の同じ月と比べて9％減り、2カ月ぶりのマイナスになりました。ビール業界では、最高気温が35度を超える日が続くと外出控えで消費が減るほか、飲み物需要が清涼飲料に流れてビールの販売が落ち込むとされています。9月も残暑が続く中、消費を戻せるかが焦点になります。