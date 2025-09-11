静岡県裾野市で9月10日、乗用車2台が衝突する事故があり、乗っていた大学生ら8人が重軽傷を負いました。 事故があったのは、裾野市茶畑の芦ノ湖スカイライン2．5キロポスト付近で、午後4時過ぎ、関係者から110番通報がありました。 現場は片側1車線で、どちらかがセンターラインをはみだし、正面衝突したということです。 この事故で、乗用車を運転していた神奈川県箱根町に住む会社役員の男性（48）が、足を強打し骨折す