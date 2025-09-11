QuietComfort Ultra Headphones(第2世代) ドリフトウッドサンド ボーズは、ワイヤレスヘッドフォンの新製品「QuietComfort Ultra Headphones(第2世代)」を9月25日より発売する。カラーはブラック、ホワイトスモークに加え、限定色のミッドナイトヴァイオレット、ドリフトウッドサンドの4色。価格は59,400円。発売に先駆け、11日より予約受付を開始する。 2023年に発売された「QuietComfort Ultra Headpho