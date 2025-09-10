米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油＋393.9万（4億2465万） ガソリン＋145.8万（2億2000万） 留出油 ＋471.5万（1億2064万） （クッシング地区） 原油－36.5万（2386万） ＊（）は在庫総量