７日、大連周水子国際空港で出入境手続きの列に並ぶ人たち。（大連＝新華社配信）【新華社大連9月10日】中国遼寧省大連市にある大連周水子国際空港の出入境の審査を担当する周水子出入境辺防検査站（出入境検査所）は9日、同空港の今年の出入境者数が8日時点で100万人を超えたと明らかにした。同空港は東北地区の空港の中で今年の出入境者数が初めて100万人を超えた。９日、大連周水子出入境検査所で審査を受ける人。（大連＝新