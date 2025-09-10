１０日、中国国務院新聞（報道）弁公室が文化財事業をテーマに開いた「第１４次５カ年規画（２０２１〜２５年）の質の高い達成」に関する記者会見。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京9月10日】中国国務院新聞（報道）弁公室は10日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開き、考古学や文化財事業の成果を紹介した。「中華文明探源プロジェクト」は大きな成果を上げ、「考古中国」