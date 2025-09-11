11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円高の4万3950円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては112.33円高。出来高は4566枚となっている。 TOPIX先物期近は3145ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.03ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 439