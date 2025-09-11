2025年9月7日、封面新聞は中国の空港でトイレのドアと間違えた客が非常ドアを開けてしまい脱出シュートが出てしまったトラブルについて、裁判所が客に賠償支払いを命じる判決を下したと報じた。記事は、浙江省の衢州空港で昨年7月4日、初めて飛行機を利用した乗客が非常用脱出ドアをトイレのドアと誤認して開け、非常用シュートを作動させる事故が発生し、航空会社が11万元超（約220万円）の経済的損失の賠償を求めて乗客を訴えて