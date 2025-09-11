秋篠宮妃の紀子さまは、59歳の誕生日を迎えられました。宮内記者会からの質問に対して、文書で回答を寄せられました。全3問のうち2問目まで紹介します。全文は以下の通りです。（表記は宮内庁公表のまま）問1）9月6日に悠仁さまは成年式を迎えられました。成年式を終えられた感想とともに、成年皇族としてどのように歩んでほしいか、期待をお聞かせ下さい。今年4月に筑波大に進学され、母として悠仁さまの成長を具体的にどのような