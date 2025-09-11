秋篠宮妃紀子さまが５９歳の誕生日にあたり、宮内記者会の質問に寄せられた文書回答の全文は次の通り。◇問１９月６日に悠仁さまは成年式を迎えられました。成年式を終えられた感想とともに、成年皇族としてどのように歩んでほしいか、期待をお聞かせ下さい。今年４月に筑波大に進学され、母として悠仁さまの成長を具体的にどのような場面で感じられていますか。大学や家庭、成年式の準備など最近のご様子も合わせてご紹介く