59歳の誕生日を迎えられた紀子さまと、秋篠宮さま＝8月、東京・元赤坂の秋篠宮邸（宮内庁提供）秋篠宮妃紀子さまは11日、59歳の誕生日を迎えられた。宮内記者会の質問に文書で回答し、長男悠仁さま（19）が成年式を終え「安堵しています」とし「成年皇族として一つ一つの務めを大切にし、役割をしっかり担って自分の道を歩んでほしい」と記した。悠仁さまの成長を見守り、祝意を寄せてくれた人たちに心から感謝した。悠仁さま