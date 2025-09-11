警察車両の赤色灯滋賀県警守山署は10日、職場である児童施設の多目的トイレで8歳の女児の尻などをスマートフォンで撮影したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）と児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の疑いで同県栗東市の指導員白井日向容疑者（26）を逮捕した。逮捕容疑は8月14日午後1時5〜10分ごろ、同県野洲市内の児童施設の多目的トイレにスマートフォンを設置し、13歳未満であると知りながら女児の尻などを動画撮影し