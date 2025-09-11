秋篠宮妃紀子さまは１１日、５９歳の誕生日を迎え、宮内記者会の質問に文書で回答された。成年式を終えた筑波大１年の長男悠仁さま（１９）について、「成年皇族として一つ一つの務めを大切にし、役割をしっかり担って自分の道を歩んでほしい」と願われた。成年式は４０年ぶりで、悠仁さまはご両親と儀式の専門家の話を聞いて準備を進められた。秋篠宮さまから宮中の伝統が引き継がれ、紀子さまは感慨深く思われたという。悠