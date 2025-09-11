1999（平成11）年9月11日、JR上野駅の18番線ホームが廃止された。「北の玄関口」として東北方面などの特急、寝台列車でにぎわったが、新幹線の開業で使用する列車が減っていた。関係者や鉄道ファンが最後の列車となった常磐線特急「スーパーひたち」の出発を見送った。その後18番線は「欠番」となっている。