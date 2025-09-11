Aぇ！groupが、スキンケアブランド「アベンヌ」の新ウェブCMに出演する。21日発売の「トリクセラモイストスキンバリアシリーズ」を使い、一日中うるおう肌になる様子が描かれる。商品にちなみ、自分の体で自信のあるパーツについて、佐野晶哉（23）は「太もも」と回答。ハーフパンツを着用した今回の撮影で気が付いたといい「太ももめっちゃきれい。もっちもち、すっべすべ、サッラサラ。みんなに触ってほしい」と意外な見どこ