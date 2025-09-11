Ａぇ！ｇｒｏｕｐがイメージキャラクターを務めている、スキンケアブランド「アベンヌ」の新ウェブＣＭが１１日から公開される。メンバーらは新ＣＭで、保湿クリームを肩や首に塗り、末澤誠也（３１）が穏やかな表情で「なめらか〜」と商品をＰＲしている。撮影で全身にクリームを塗ったことから、佐野晶哉（２３）は「俺、太ももめっちゃきれい。もっちもち、すべすべ、サラサラ。みんなに触ってほしい」とアピールした。