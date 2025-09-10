９日、国民議会で答弁する南アフリカのラマポーザ大統領。（ケープタウン＝新華社配信）【新華社ケープタウン9月10日】南アフリカのラマポーザ大統領は9日、米国の関税引き上げを巡り、政府が米側と接触していることを明らかにし、貿易交渉では「卑屈な姿勢は絶対に取らない」と強調した。ラマポーザ氏は同日午後の国民議会で質問に答え、政府の代表団が現在、米国で政府関係者や議員、経済界関係者らと接触し、公式交渉に向け