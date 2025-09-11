ABCテレビ『news おかえり』お天気リポーターの中西花が、11日発売の『FRIDAY』（講談社）で初の水着グラビアに挑戦する。【写真】あふれる透明感！清楚な白ワンピ姿の中西花中西は、爽やかなブルービキニから、大ファンである阪神タイガースにちなんだイエローカラーの水着姿まで、テレビで観る姿とはまた違った一面を披露する。関西から日本全国へとさらなる飛躍が期待される中西がキュートな表情や美しいスタイルを見せる。