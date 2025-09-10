東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約３カ月、辞職発言を撤回するなど不可解な言動を繰り返している静岡県伊東市の田久保真紀市長が１０日、自身に対して不信任決議を可決した市議会を解散した。日本テレビ「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」では詳報した後に、藤井貴彦キャスターが「田久保市長は議会を解散し、市議会議員選挙で信を問うと話していますが、この問題は市民に信を問うて解決できる性格のものではないと感じます」と述べた。