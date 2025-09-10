これは午後5時すぎに群馬県沼田市で撮影された映像です。午後5時までの1時間に沼田市付近でおよそ110ミリの猛烈な雨が観測されるなど、群馬県内で夕方、「記録的短時間大雨情報」が立て続けに3回発表されました。撮影者「やば、やばい、水害やん」沼田市内のいたるところで、道路が冠水。市役所の前の道路は湖のような状態となり、黄色い車は半分ほど水に浸かってしまっています。新潟市でも、午後6時前までの1時間に40ミリの激し