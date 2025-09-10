20年ぶりの新店舗で新たな顧客獲得を目指します。三菱UFJ銀行は12日、個人向けの店舗「エムットスクエア」を東京都内にオープンします。新規出店は約20年ぶりです。店内に窓口はありませんが行員が常駐し、タブレット端末を使い口座開設や振り込みなどの手続きができます。平日だけでなく土日（日曜日は行員不在）、祝日も午後6時まで営業することで、今まで平日の来店が難しかった会社員や子育て世帯を取り込む狙いです。三菱UFJ