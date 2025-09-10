2025年春夏シーズンに人気を集めた〈BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）〉のメリージェーンスタイル。そのアーカイブから名品「MANTOVA（マントバ）」がついに復活します。9月13日（土）より直営店舗と公式オンラインストアに加え、〈エディション〉での特別展開も決定。クラシカルでありながら現代的なアップデートを遂げた「MANTOVA」は、この秋の足元を洗練された印象に導いてくれる注目アイテム