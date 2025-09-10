ポーランドは10日、領空内に侵入したロシア軍のドローンを撃墜したと発表しました。ポーランドによりますと、領空に侵入したのはロシア軍のドローン19機で、その多くがロシアの同盟国・ベラルーシから侵入したものでした。ポーランドはNATO（北大西洋条約機構）の加盟国と連携して対応し、少なくとも3機を撃墜、現場からはドローン7機とミサイル1発の破片が見つかったということです。ロシアのウクライナ侵攻以降、NATO加盟国によ