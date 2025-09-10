平均株価が終値の史上最高値を更新しました。10日の東京株式市場は、ニューヨーク株式市場の主要3指数が最高値を更新した流れを受け、半導体関連銘柄を中心に買い注文が先行しました。平均株価は午後も上げ幅を拡大し、10日の終値は9日と比べて378円38銭高い4万3837円67銭と、3週間ぶりに終値として史上最高値を更新しました。市場関係者からは、引き続きアメリカでの利下げ期待による株価上昇の流れを引き継ぎ、平均株価がさらに