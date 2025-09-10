立憲民主党（野田佳彦代表）は１１日に東京・永田町の党本部で両院議員総会を開き、党役員人事が決まる。永田町関係者などによると、野田氏は小川淳也幹事長を交代させて新たな幹事長に衆議院予算委員長を務めた安住淳氏の起用を固めたという。安住氏は去年１０月の衆院選で自民党、公明党が少数与党になったことで野党議員として３０年ぶりに衆議院予算委員長に就任し話題となった。旧民主党政権では野田内閣で財務相、立